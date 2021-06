El Shaarawy rialza la cresta: la cura Mourinho per tornare al top

L'attaccante punta a tornare protagonista nella Roma e nella Nazionale grazie all'aiuto del portoghese

Da suo ritorno alla Roma, El Shaarawy è ancora alla ricerca della sua dimensione. La sensazione è che debba riuscirci in fretta, perché Mourinho non aspetta nessuno, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. La mancata convocazione all'Europeo è stata una grossa delusione per il Faraone, adesso in vacanza per ricaricare le batterie. Nella prossima stagione dovrà affrontare una grande concorrenza in giallorosso, anche se le sue caratteristiche sembrano adatte al gioco di Mou. Arrivato a parametro zero, per la Roma potrebbe trasformarsi in una ghiotta plusvalenza, anche se il club non sembra intenzionato a cederlo. Il giocatore vorrebbe restare nella capitale, ma nel calcio le volontà spesso finiscono nel cassetto.