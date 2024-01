El Shaarawy, Lukaku e Pellegrini show: “È importante ricominciare cosi”

E riconciliazione fu. Una partita è sempre una collezione di storie, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. In un'altra serata per cuori forti, la Roma ne scrive tante: le più belle sono firmate Romelu Lukaku, Lorenzo Pellegrini e Stefan El Shaarawy. Gol e assist di uomini simbolo, punti di riferimento per la Roma che rivede una luce in fondo al tunnel della sofferenza. E, alla fine, sono i loro tocchi di classe, così belli da sembrare facili quando invece non lo sono per niente, a rappresentare la chiave e insieme la sintesi della serata giallorossa. Proprio Lukaku e Pellegrini sono riusciti, grazie ai due assist del Faraone, a spingere la squadra oltre Josè Mourinho, cui la curva in segno di riconoscenza ha dedicato diversi striscioni. Due gol con cui il centravanti e jolly offensivo si sono ripresi la scena. E il primo a ribadirne l'importanza per il presente e il futuro giallorossi è stato proprio De Rossi: "Lorenzo è uno dei giocatori più importanti che abbiamo in Italia, deve solo trovare la continuità nelle partite, lui è come ero io: romano e capitano. E quando qui le cose non vanno bene, è giusto che noi ci si prenda le nostre responsabilità. Abbiamo onori e oneri, ma lui l'ho ritrovato maturato, si è comportato da vero leader". L'altra anima forte della Roma è lui, El Shaarawy. I suoi assist hanno disorientato i difensori del Verona e confermato come l'esterno possa risultare decisivo quando gioca vicino agli attaccanti. Un momento di svolta per una pedina che ha giocato in più ruoli, anche da terzino, e che ieri si e ripreso il suo ruolo. Ed è stato inevitabile, anche per lui, ripartire da Mourinho: "Ha pagato lui ma le responsabilità sono state di tutti. Non ci siamo mai disuniti in questi anni. Ci sono stati momenti bellissimi, come le finali raggiunte, e come eravamo uniti lì lo eravamo negli ultimi mesi quando le cose non andavano bene. È stato importante ricominciare in questo modo. Una grande vittoria, siamo contenti". E ora l'impegno è non fermarsi per avvicinare ulteriormente la zona Champions, sfoggiando altre prestazioni super nel segno della continuità.