El Shaarawy, Karsdorp e… Benzina nuova per De Rossi

E - scrive Alessio D'Urso su 'La Gazzetta Sportiva' - come El Shaarawy, rinato e in campo dal primo minuto all’Arechi, anche Rick Karsdorp è stato folgorato sulla via di De Rossi. In fondo a un lungo tunnel buio, anche per via dei rapporti complessi avuti con José Mourinho, il laterale destro ha rivisto la luce trovando adesso un tecnico che lo conosce alla perfezione fin dalla stagione condivisa 2018-19 e che lo ha messo in cima alla lista degli esterni bassi a destra. Non una conferma banale, la sua. Ma una scelta precisa di chi vuole sistemare la fascia da qui a fine stagione. Sul treno giallorosso in corsa che passa da Salerno sono del resto pronti a salire pure Houssem Aouar, Niccolò Pisilli (già elogiato in pubblico da DDR) e Sardar Azmoun, pedine che vanno molto a genio all’allenatore. E che, laddove dovesse presentarsi l’occasione a partita in corso, entreranno in campo per lasciare una traccia. È una seconda opportunità per cinque romanisti, da ElSha ad Azmoun.