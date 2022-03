El Shaarawy insidia Zalewski. Pericolo giallo: Zaniolo in bilico

Il Faraone cercherà di scavalcare il polacco dopo la buona prova in Olanda, Pellegrini in campo nonostante il rischio squalifica. Su Zaniolo decisione non scontata

Scendere in campo a Udine senza pensare alla Conference League e, soprattutto, al derby di domenica prossima. Sarà questo l’imperativo della Roma di José Mourinho oggi pomeriggio, ma non è detto che il tecnico schieri la stessa formazione vista contro l’Atalanta. Non ci saranno Kumbulla e Mkhitaryan, squalificati, a sinistra - scrive 'La Gazzetta Sportiva' - El Shaarawy è in ballottaggio su Zalewski. Ma guai a dare per spacciato l’ex Primavera, che ha fatto benissimo nelle ultime due. Pericolo giallo per i due diffidati Pellegrini e Zaniolo: se il primo sembra essere sicuro di giocare, Nicolò potrebbe anche riposare anche perché sul brutto campo del Vitesse ha speso molto. Se non dovesse giocare, è già pronto Felix.