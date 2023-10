El Shaarawy: “Il mio sfogo contro le voci false. Coscienza a posto al 100%”

Lacrime sincere, vere, di chi ha sofferto, metabolizzato la rabbia e il dolore, per poi tirare fuori tutto così, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Con un pianto liberatorio, quello con cui Stephan El Shaarawy ha festeggiato il gol che ha dato una vittoria fondamentale alla Roma. E messo da parte una settimana in cui è finito nella centrifuga delle voci delle scommesse, delle puntate, dei giocatori a cui piace giocare anche fuori dal campo, non solo dentro. "Ma io ho sempre pensato solo a giocare ed a divertirmi – dice il Faraone a fine partita – Quel pianto è stato uno sfogo per il momento. Come si può pensare di mancare di rispetto al calcio quando vivi tutto questo? Sono felice per il gol e per la vittoria. Segnare ed esultare sotto la curva, gioendo con i nostri tifosi, è una delle emozioni più belle".