El Shaarawy, dieci giorni di stop per il polpaccio

Dopo l'assenza al Mapei Stadium il Faraone salterà anche la sfida di sabato all'Olimpico contro il Verona

Riprenderà ad allenarsi oggi la Roma in vista della partita contro il Verona. All’Olimpico, sabato alle 18, non ci saranno Mancini, squalificato, ed El Shaarawy, alle prese con un problema al polpaccio che lo terrà fuori almeno una decina di giorni, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Tornerà, invece, dopo la squalifica Zaniolo. È probabile, vista anche l’assenza di Ibanez, che Mourinho passi alla difesa a quattro, altrimenti l’alternativa sarebbe quella di spostare Cristante in difesa. A centrocampo sarà gestito Pellegrini: il capitano della Roma sta bene, ma non ancora al meglio, per questo ha bisogno di ritrovare ritmo ed energie senza correre rischi.