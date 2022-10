El Shaarawy chiede spazio in fascia. E torna disponibile anche Karsdorp

Il grande dilemma di Mourinho per oggi pomeriggio è nella scelta del centravanti , su chi puntare tra Belotti ed Abraham dal via per fare da riferimento ai due trequartisti: Pellegrini e Zaniolo .

Ma in un momento in cui si gioca tantissimo, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, possibile anche che l’allenatore portoghese dia spazio a qualche cambio in più. A sinistra, ad esempio, potrebbe esserci spazio in fascia per Stephan El Shaarawy, che a Siviglia è entrato negli ultimi minuti di gioco ma che sembra star bene fisicamente, dopo essersi ripreso dal problema muscolare che l’ha tenuto ai box per un po’.