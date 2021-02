El Shaarawy: “Braga e Milan, sono pronto per volare alto”

Sarà un po’ come quel Roma-Frosinone del 30 gennaio 2016, quando esordì con la maglia giallorossa, appena arrivato dal Monaco. E lo fece con un gol d’autore, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, un colpo di tacco al volo per il temporaneo 2-0 della Roma. £Non gioco titolare da un po’, dall’ultima gara con la Nazionale, ma mi sento meglio, la condizione sta crescendo“, ha detto El Shaarawy. Di fatto, l’ultima partita da titolare fu il 7 ottobre scorso, Italia-Moldova 6-0. ElSha la bagnò con una bella doppietta, chissà che non sia beneaugurante.

Stephan oggi andrà a giostrare alle spalle della punta centrale (Dzeko, nella staffetta con Borja Mayoral, destinato invece ad essere titolare domenica con il Milan), al suo fianco lo spagnolo Pedro. Una posizione diversa rispetto a quella a cui era abituato. E, cioè, di esterno d’attacco. “A differenza degli anni scorsi il mister mi chiede di giocare più centralmente, per servire i compagni o tirare in porta – dice il Faraone – Sicuramente è un ruolo in cui non ho problemi, posso giocare sia a sinistra sia a destra, l’importante è aiutare la squadra“.

Sulla sfida di domenica prossima contro il Milan: “I rossoneri stanno facendo un’ottima stagione, sono forti, con personalità importanti come Ibrahimovic e Mandzukic. Non penso siano in crisi, ma sarebbe un grande errore pensare già al Milan, prima c’è il Braga che è fondamentale. Serve grande concentrazione“.

E mentre il Ceo Guido Fienga è negli Emirati Arabi per una serie di incontri commerciali, Maurizio Lombardo ha detto sì alla Roma, sarà lui il nuovo segretario generale del club giallorosso. Ex Brescia e Juventus, da un paio di giorni è già a Trigoria. La sua firma è imminente, potrebbe arrivare anche nella giornata di oggi.