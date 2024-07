E’ già Soulé-mania. Accoglienza da favola dei tifosi. Matias: “Sono molto felice”

Tutti lo vogliono, tutti lo cercano, tutti lo inseguono. Come i difensori della Serie A. Matias Soulé, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport, al pari di una rockstar, è stato accolto ieri sera alle 22.30 all'aeroporto di Fiumicino dai flash delle macchine fotografiche e da oltre quattrocento tifosi festanti. Oggi l'argentino si sottoporrà alle visite mediche, poi firmerà un contratto di 5 anni a 2 milioni più bonus a stagione a Trigoria e, quindi, si unirà al gruppo, a disposizione del tecnico Daniele De Rossi per tutta la seconda parte del ritiro. "Mister 30 milioni", tanti ne hanno spesi per lui i Friedkin, non vede l'ora di cominciare e la Roma, proprio con Soulé, ha riannodato il filo proprio con i grandi investimenti del passato. Il trequartista è il secondo acquisto più costoso dell'era texana dopo Abraham (41 milioni nel 2021) e il quinto di sempre in 97 anni di storia della Roma dopo Patrik Schick (42 mi- lioni nel 2018), lo stesso Abraham, Gabriel Batistuta (36 milioni, circa 70 miliardi di lire nel 2000) e Antonio Cassano (31, circa 62 miliardi di lire nel 2001).Per lui i proprietari hanno versato nelle casse della Juve 26 milioni come parte fissa, più 2 di bonus facili e 2 di bonus più difficili, ol- tre al 10% sulla futura rivendita. Se cambierà la storia del club co- me in passato sono riusciti a fare solo in pochi, è presto per dirlo. Ma i 30 milioni spesi sono considerati una cifra congrua per un 21enne di talento, che ha margini di miglioramento e che accanto ai fantasisti in rosa, Paulo Dybala e Tommaso Baldanzi, può cre- scere e diventare un'arma tattica.