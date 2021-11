Effetto Shevchenko, in 14mila a Marassi per il nuovo Genoa

Debutto per il tecnico e la proprietà americana. Ma i guai non mancano: Criscito e Caicedo k.o.

Oltre tredicimila biglietti già venduti per il posticipo di domani sera del Genoa al Ferraris contro la Roma e record stagionale rossoblù pressoché scontato. La prima da allenatore su una panchina di club da parte di Andriy Shevchenko ha avuto l’effetto di riaccendere una passione popolare per il Grifone mai sopita, ma negli ultimi tempi fatalmente affievolita. Già ora, quando c’è ancora oltre un giorno e mezzo per acquistare i tagliandi, Genoa-Roma promette il doppio degli spettatori a Marassi per la gara con la Fiorentina e ancor più di quelli che si presentarono alla prima di 777 Partners in tribuna, il 25 settembre scorso, con 13.478 presenti, ma tutti invitati dalla nuova proprietà.