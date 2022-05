Effetto Mourinho: Olimpico, più di un milione di tifosi

Una passione record. Ben 16 gli esauriti, tasso di riempimento del 94,2% e 41.922 spettatori in media: non erano così tanti dal 2006. Merito di José

In attesa di capire dove arriverà la Roma a fine campionato, c’è già qualcuno in casa giallorossa che merita una menzione speciale, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. È il tifo romanista, qualcosa che da solo vale già la Champions League. Basti pensare a quanto successo anche sabato, quando dopo il deludente pareggio casalingo contro un Venezia già retrocesso ed in dieci per più di mezzora gran parte dello stadio Olimpico è rimasto dentro, in attesa che Mourinho e la squadra riuscissero dagli spogliatoi per tributargli l’ultimo saluto e incitarli fino alla fine verso la finale di Tirana del 25 maggio.