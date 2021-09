Effetto Mou. Roma, la partenza sprint regala un Olimpico esaurito

Contro il Sassuolo i giallorossi vogliono centrare la quinta vittoria consecutiva ad inizio stagione: sarebbe un record per il tecnico

Partita numero 1000 in carriera per José Mourinho e questo già basta per andare in cerca della vittoria con tutte le proprie forze, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Per il tecnico c’è una motivazione in più: centrare la quinta vittoria consecutiva ad inizio stagione, cosa che non gli è mai riuscita in 22 anni di carriera. In passato si è sempre fermato a 4 vittorie di fila: nel 2002 col Porto, nel 2004 col Chelsea e nel 2016 col Manchester United. Poi ci sono le 9 col Chelsea nel 2005/2006, ma quella non era una sua prima stagione su una panchina di una squadra. Vincere crea entusiasmo e domenica col Sassuolo ci sarà il sold out con 29mila biglietti venduti. Per giovedì, col CSKA Sofia, la proiezione parla già di 20mila tagliandi. In 4 giorni l’Olimpico ospiterà oltre 50mila tifosi che di questi sono tanta roba. Mourinho sembra poter recuperare gli acciaccati Zaniolo, Mancini e Pellegrini. Dovrebbe esserci finalmente anche Smalling mentre Vina lascerà spazio a Calafiori.