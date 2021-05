Edin è qui l’America? Dzeko al bivio, i Galaxy lo vogliono ma c’è il fattore Mou

Il goleador aspetta di parlare con il tecnico portoghese Con lo Spezia una gara speciale

Sarà il canto del cigno o meno? La domanda se la stanno facendo un po’ tutti quelli che hanno a cuore il destino della Roma, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. E la domanda, alla fine, è molto semplice e diretta: quella di domenica sarà l’ultima partita di Edin Dzeko con la Roma? La possibilità c’è, nonostante un contratto in essere per un’altra stagione. E vista anche l’offerta che i Los Angeles Galaxy hanno fatto pervenire al centravanti bosniaco, il dubbio è lecito averlo. Da lunedì ogni momento sarà buono per parlare con Mourinho e schiarirsi le idee. Già, perché tutta la differenza del mondo la farà proprio quella chiacchierata lì, tra il centravanti bosniaco e l’allenatore portoghese. Mou ha bisogno di capire quanta voglia ha ancora Edin di essere il centravanti della Roma e Dzeko ha voglia di capire quanto Mourinho è disposto a puntare e a credere ancora in lui, nonostante i 35 anni e la stagione deludente che si sta per concludere. Nel caso in cui si dovesse arrivare alla separazione, la Roma avrebbe inevitabilmente bisogno di un centravanti titolare. Belotti è da tempo un’idea, Depay piace tanto perché è svincolato e Tiago Pinto ci sta lavorando su da un po’ (l’olandese sperava nel Barcellona, anche se i catalani hanno praticamente chiuso con il Kun Aguero). Altra ipotesi è Carlos Vinicius, il brasiliano del Benfica che è ancora in prestito al Tottenham (dove ha segnato 10 gol in 24 partite). Mou lo conosce bene, avendolo avuto a disposizione proprio negli Spurs fino a un mese fa. E poi c’è il sogno-Vlahovic, che però sarebbe un’operazione finanziariamente pesante da dover affrontare.