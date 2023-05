Ecco Xabi Alonso, la sfida dell’allievo: “Noi, due leader”

Da un lato uno dei "figli" prediletti di José Mourinho, dall’altro uno degli allenatori che hanno inciso maggiormente sulla carriera da calciatore di Xabi Alonso. La sfida tra Roma e Bayer Leverkusen è anche quella tra il maestro portoghese e l’ex allievo spagnolo, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. Durante il triennio trascorso dallo Special One sulla panchina del Real Madrid infatti, l’allora centrocampista era stato il secondo giocatore più utilizzato nella rosa dei Blancos - dopo Cristiano Ronaldo - con 151 presenze e 12.584 minuti giocati tra il 2010/11 e il 2012/13. "Da Mourinho ho imparato a essere un leader, a spronare i miei giocatori e a lottare. In questo lui è uno dei migliori. Si vede anche nel rapporto che ha con i tifosi della Roma, mi ricorda quello che aveva con la gente a Madrid" ha detto Xabi Alonso in conferenza stampa.