Ecco perché Dzeko all’Inter può cambiare gli equilibri

Intriga e appassiona ciò di cui si sta discutendo in queste battute finali della campagna trasferimenti, con la Roma alle prese con un imprevedibile problema: la sistemazione di Dzeko. Perché l’ipotesi delle ultime ore – il romanista all’Inter in cambio di Sanchez – aprirebbe suggestivi scenari tecnici a Conte. Al di là del valore dei due giocatori, scrive Alessandro Vocalelli su “La Gazzetta dello Sport“, l’Inter si ritroverebbe di colpo con tre attaccanti fortissimi e – tutti e tre – perfettamente integrabili. Dzeko, con le sue caratteristiche da centravanti-rifinitore – un numero 9 con i piedi da trequartista – sarebbe infatti la spalla perfetta sia per Lautaro che per Lukaku. Un salto di qualità formidabile per una squadra che, nel girone di ritorno, avrà anche la possibilità di concentrarsi soltanto sul campionato.