Ecco Natale, sbarca in giallorosso vincendo un talent

Se hai 18 anni , oggi, trascorri la maggior parte del tempo in compagnia di uno smartphone. Poco, ma sicuro. Se però quello stesso telefono riesce ad essere un piccolo - o grande - lasciapassare per un sogno allora la storia cambia. E chissà se cambieranno la storia, e la vita, di Gabriele Natale , il ragazzo che l a Roma ha tesserato per il vivaio grazie a un talent iniziato alcuni mesi fa. Nel caso specifico, il progetto che ha premiato Natale, attaccante del 2004, si chiama "One of us" ed è alla sua seconda edizione, la prima in collaborazione con il club giallorosso, scrive La Gazzetta dello Sport .

In teoria Natale potrebbe subito essere aggregato alla Primavera di Federico Guidi (arrivato quest’anno dal Teramo), ma la Roma vuole fare le cose per gradi: inizierà con i 2005, in Under 18, poi sarà il campo a parlare e, se lo meriterà, farà il salto. Intanto, ha già percorso un bel pezzo di strada: ha scaricato un’App, si è iscritto e poi ha caricato i video. Alcuni liberi, in cui ha potuto mostrare le proprie abilità, altri obbligatori, in cui ha dovuto eseguire esercizi richiesti dagli organizzatori. Come lui, altre migliaia di ragazzi e in 500 sono arrivati in semifinale: test fisici, tecnici e tattici la mattina, partita 11 contro 11 al pomeriggio. Poi, nuova scrematura: in finale sono arrivati in 30, scelti dagli uomini di fiducia della Roma. I ragazzi, nella partita conclusiva, si sono sfidati facendo di tutto per essere scelti: ha vinto Natale, che giocava nel Mirafiori di Torino e, nell’atto finale, ha tirato tre volte in porta e fatto 40 tocchi di cui quasi il 70% con il destro. Adesso firmerà il contratto annuale con la Roma e inizierà gli allenamenti. Una volta era grazie alla tv - vedi «Campioni» o «Calciatori-Giovani speranze» -, adesso basta uno smartphone: i tempi cambiano, il pallone che rotola, però, è sempre lo stesso. Almeno quello.