Ecco Mancini e Smalling: così la Roma si è blindata

Ha giocato la metà delle partite Smalling, impiegato tre volte fino a questo momento in Serie A. Ha esordito contro l’Atalanta, poi ha dovuto combattere con un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori un paio di settimane, mentre contro Lecce e Cagliari era presente. E la Roma (anche) grazie a lui ha incassato una rete in 180’, per di più su calcio di rigore. Anche Smalling, come Mancini, deve ancora trovare il giusto feeling con i compagni e in questo senso la sosta del campionato gli sarà molto utile. Così come utile gli sarà la presenza fissa di sua moglie e del figlio, che hanno ultimato il trasferimento nella Capitale dall’Inghilterra. È il difensore della Roma che corre di più, con una media superiore ai 10 chilometri a partita. E anche per questo è diventato imprescindibile.