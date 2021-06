Ecco le tariffe TimVision per vedere la Serie A e non solo

Prezzo di lancio 29,90 euro al mese ma si pensa a promozioni a 19,99. C’è l’intrattenimento e torna il decoder

Il tema è di quelli caldi, scrive Elisabetta Esposito su La Gazzetta dello Sport. Come e dove si guarderà la Serie A il prossimo anno? Tramontata velocemente l’ipotesi di un’intesa con Sky, la regina del prossimo campionato resta Dazn (tre le partite che resteranno su satellite). Ma anche TimVision, forte dell’accordo di distribuzione in esclusiva con la piattaforma streaming, avrà a disposizione tutte le gare per i prossimi tre anni (compresa la Serie B acquisita da Dazn proprio ieri) e ha già messo a punto tariffe e offerte per il suo aggregatore di contenuti: il piano è stato presentato nei giorni scorsi alla forza vendita di Tim con l’idea di ufficializzarlo all’inizio di luglio. Per vedere A e B attraverso TimVision si dovrà aderire all’offerta Calcio Tim che avrà un prezzo di lancio identico a quello di Dazn, 29,99 euro al mese, ma anche qui si stanno valutando promozioni lancio a 19,99. Tra le due però ci sono delle differenze: TimVision mette infatti a disposizione nel pacchetto anche i propri contenuti esclusivi e il digitale terrestre. Inoltre, con 5 euro in più si avrà accesso alle app di Netflix o Disney+ e con altri 10 al pacchetto completo (TimVision + Dazn + Netflix + Disney+). In pratica l’idea è quella di proporsi come alternativa a Sky, offrendo la Serie A ma anche una buona dose di intrattenimento. E proprio come Sky anche TimVision avrà il suo decoder (il TimVision Box), che sarà incluso nell’offerta Calcio e permetterà l’accesso, con un unico telecomando, a tutti i contenuti senza dover necessariamente usare una smart tv.