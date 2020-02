Ecco il Siviglia, Pallotta carica: “E’ la rivincita contro Monchi”

Sarà come tuffarsi nel passato, da entrambi le parti, scrivono Andrea Pugliese e Filippo Maria Rici su La Gazzetta dello Sport. Perché la Roma e Monchi si sono lasciati appena un anno fa e ora si ritroveranno faccia a faccia, uno di fronte all’altro.

Pallotta ieri ha commentato così l’incrocio degli ottavi: “Con Monchi vorrei prendermi più che una rivincita. Io vorrei sempre vincere, ogni partita e ogni anno. So bene perché lui ha fallito a Roma e lo dirò presto“.

Lo scorso 8 marzo Monchi lasciò la Capitale, ci tornerà ora e non per salutare gli amici o fare il turista. Difficile che da qui agli ottavi il ds dia il benservito a Lopetegui, ma il clima attorno al Siviglia non è pacifico. La squadra assomiglia alla Roma, per alternanza di umori e risultati. In Liga il Siviglia è 4° con l’Atletico, un punto sopra il Getafe e 3 sulla Real Sociedad. Nelle ultime 7 gare ha vinto una sola volta (3-0 in casa del Getafe), venendo poi eliminato in Copa del Rey dal Mirandes (club di Segunda) e perdendo in Liga col Celta, che era in fondo alla classifica. Poi i due pari col Cluj e con le deboli Alaves e Espanyol. Da lì i fischi e i cori al tecnico.

La gente è stanca, non capisce l’involuzione della squadra. C’è un buon portiere, Vaclik, difensori validi come Reguilon, Sergi Gomez, Diego Carlos, un centrocampo col talento di Banega e Oliver Torres e la forza di Fernando, un attacco illuminato dall’ottimo Ocampos, fin qui il migliore dei suoi. E poi ci sono altri ex della Serie A come Vazquez (con la sua intermittenza) e l’ex milanista Suso, tornato a casa. Quindi En-Nesyri, arrivato a gennaio per essere l’alternativa all’olandese De Jong, uno da cui ci si aspettava di più.