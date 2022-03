Ecco i signori del gol: Abraham per la prima rete, Immobile insegue il record

Per il laziale sarà il 13esimo derby ed è a quota 6 gol segnati, mentre l'inglese è alla seconda apparizione e cerca il primo gol

Tutto in novanta minuti. Tammy Abraham e Ciro Immobile hanno nei piedi e nella testa i destini del derby, scrivono Andrea Pugliese e Stefano Cieri su La Gazzetta dello Sport. Segnano tanto e segnano bene, nel senso che oltre a fare tanti gol sono anche i giocatori che rompono il ghiaccio e sbloccano il risultato. Per il laziale sarà il 13esimo derby ed è a quota 6 gol segnati, mentre l'inglese è alla seconda apparizione e cerca il primo gol. Abraham contro il Vitesse ha segnato il 21esimo gol stagionale, raggiungendo la prima stagione di Batistuta e Montella: per fare meglio Tammy avrà almeno altre 11 partite, 9 di campionato e le due contro il Bodo. L'obiettivo è raggiungere Volk, che nel suo primo anno di Roma segnò 24 reti. Per Immobile sarà un derby speciale, perché potrebbe segnare un altro record per il club biancoceleste e diventare il miglior goleador laziale nei derby. Piola è a quota 7, mentre l'attaccante di Torre Annunziata è a quota sei. Il bilancio di Immobile nei derby è negativo: 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.