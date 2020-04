Ecco Diawara: “Mai pensato di rioperarmi”

“Non c’è stato alcun dubbio sulla scelta di non operarmi. Ho subito un’operazione a ottobre, ma lì il ginocchio era bloccato. Questa volta si poteva recuperare diversamente. Ho scelto così, per provare a dare il mio contributo fino in fondo“. Amadou Diawara si è confessato ieri al sito della Roma, come riporta Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

“Ora sto bene, mi manca il campo, è frustrante. Da bimbo il mio idolo era Yaya Touré, ma studiavo spesso De Rossi, mi faceva impazzire come giocava, la sua visione e come occupava il campo“.