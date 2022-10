Ecco De Rossi. C’è un “Mondiale” anche per la Spal. Pronto al debutto sulla panchina

Essere predestinati è una vocazione e Daniele De Rossi non ha altro che seguire la scia che il destino gli ha inserito nel dna. A 39 anni, riporta Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport , è pronto ad esordire sulla prima panchina professionistica . Per lui c’è la Spal e va ad arricchire una Serie B già piena di Campioni del Mondo .

A convincerlo sulla bontà del progetto è stato il presidente Tacopina, a suo tempo anche vicepresidente giallorosso. Il feeling si è mantenuto, così come quello tra Daniele e i tifosi della Roma che hanno inondato di like la notizia. Di questo ha parlato anche Rosella Sensi: “Non c’è ruolo che ti si addice di più per il carattere e la determinazione che hai sempre dimostrato“.