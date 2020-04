E Villar studia da Iniesta: “E’ lui il mio idolo”

Gonzalo Villar, il centrocampista giallorosso, 22 anni, arrivato a gennaio dall’Elche, ha fatto in tempo a giocare 4 partite (tre di campionato e una di Europa League) prima dello stop, chiudendo da titolare a Cagliari, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Oggetto misterioso per molti, non per Petrachi e il suo staff che lo seguivano da mesi, ha colpito Fonseca perché, nonostante un fisico mingherlino su cui andrà messa un po’ di massa muscolare, ha dimostrato dai primi allenamenti una personalità per certi versi inaspettata.

Lo spagnolo che si ispira a Iniesta (“È il mio idolo“) si dovrà imporre in un reparto che quest’anno ha fatto i conti con tanti infortuni (Diawara e Cristante su tutti), ma carattere e visione di gioco non gli mancano. “Qui — ha raccontato in questi giorni — mi trovo benissimo e non mi aspettavo di trovare uno spogliatoio così umile, sono stato accolto quasi come un fratello minore. Adesso vedremo cosa succederà, se non dovessimo andare in Champions League sarebbe una delusione, non un fallimento“.