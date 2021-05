E’ un successo l’iniziativa antiviolenza sulle donne

Grazie ai proventi del calendario con protagoniste mogli e fidanzate dei calciatori, alcune donne vittime di violenza sono riuscite a trovare lavoro

La Roma lo aveva detto fin dal primo giorno: vogliamo che la campagna "Amami e basta" rappresenti qualcosa di concreto, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Detto, fatto. Ieri il club ha comunicato che grazie ai proventi del calendario (distribuito anche con la Gazzetta) con protagoniste mogli e fidanzate dei calciatori, alcune donne vittime di violenza sono riuscite a trovare lavoro. E quindi i primi passi per una nuova vita. Testimonial instancabile della campagna Amra Dzeko, moglie di Edin, che dallo scorso autunno si è spesa in prima persona per questa iniziativa. Se resterà a Roma anche il prossimo anno non si sa, ma certamente - come il marito in campo - ha voluto lasciare un segno indelebile fuori.