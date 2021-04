È un Cristante speciale: sacrificio, gol e personalità

Contro l'Atalanta ha giocato la sua ventiduesima partita da difensore centrale

Si è messo a disposizione di Fonseca come probabilmente nessun altro ha fatto all’interno della rosa giallorossa, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Con la partita di giovedì (1-1 con l’Atalanta) Bryan Cristante è arrivato alla 22ª partita giocata come difensore centrale nel corso di questa stagione. Tantissime, considerando che quello non è il suo ruolo naturale. La sua disponibilità spiega anche perché a uno come lui Fonseca non rinuncia praticamente mai: più di lui tra i giallorossi hanno giocato solo Villar e Pellegrini, 41 presenze a testa. Cristante è considerato troppo importante per tutti gli equilibri di squadra, sul campo ma anche fuori. Fonseca lo ha designato come terzo capitano, alle spalle di Pellegrini e Dzeko.