E’ tutta un’altra Roma quando c’è Dybala: più gol, più punti. Milan avvisato

È vero che i numeri vanno presi con cautela, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, ma la media punti della Roma parla chiaro: con Paulo Dybala in campo è tutta un’altra storia. Se i 2,3 punti prodotti dai giallorossi con Dybala fossero proiettati per le 16 partite fin qui giocate, la squadra di Mourinho avrebbe 36,8 punti, cioè in piena lotta scudetto dietro solo al Napoli, avendo perciò già blindato la zona Champions, che resta il vero traguardo della stagione. Senza, invece, sarebbe appena all’11° posto. Tutto questo, non battendo neppure 3 calci di rigore ceduti a Pellegrini (2) e Belotti. Logico che le ipotesi non portano da nessuna parte, ma sono sufficienti a far lievitare i rimpianti, anche perché tutti i dati sono così uniformi da far capire che l’assenza ha fatto scendere di parecchio il livello delle prestazioni del gruppo. Tra l’altro, domenica si è visto pure come Paulo non sia ancora al meglio della condizione e questo lascia pregustare partite ancora più efficaci nel prossimo futuro.