E pure Zaniolo va a caccia del primo gol esterno

Sette volte all’Olimpico, davanti alla sua gente, e ancora niente fuori casa, lontano da Roma. Se c’è un piccolo tabù nella crescita di Nicolò Zaniolo è proprio questo, il fatto di aver finora segnato solo nelle partite casalinghe, come riporta Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

La prima volta è stata quel 26 dicembre dello scorso anno, quel gol al Sassuolo da terra che ancora oggi è una perla da vedere e ammirare; l’ultima – ovviamente – giovedì scorso, quando Nicolò ha segnato per la prima volta in Europa League, trafiggendo l’Istanbul Basaksehir. Ecco, da oggi a Bologna Zaniolo va a caccia anche di altro e cioè del primo gol esterno.

Fonseca ha due soluzioni per schierare Zaniolo: o trequartista dietro la punta o esterno a destra, dove di fatto finora ha fatto vedere le cose migliori. E oggi dovrebbe rigiocare proprio lì, a destra. Così l’assetto migliore in questo momento vede i due gioiellini giallorossi entrambi in campo, ma uno al fianco dell’altro: Pellegrini trequartista centrale, Zaniolo esterno destro.