E ora sprint per Assignon. Ma il Rennes chiede 13 milioni

C'è da lavorarci ancora su. E non solo sulla formula. La Roma però spera di poter risolvere la questione in tempi brevi, anche per poter portare a casa un altro colpo, dopo quelli già effettuati con Soulé, Le Fée e Dovbyk, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Insomma, per Lorenz Assignon non è ancora arrivata la fumata bianca, ma l'obiettivo numero uno per il ruolo di terzino destro resta ancora lui. La Roma ha raggiunto da tempo un accordo con il giocatore del Rennes, che lo scorso anno ha giocato sei mesi in Francia e sei in Inghilterra, al Burnley. Al Rennes Assignon guadagna circa 500mila euro e a Trigoria sono pronti a raddoppiargli lo stipendio, oltre che aggiungergli anche dei bonus. Il giocatore spinge per venire alla Roma, convinto che sia la scelta giusta per lo sviluppo futuro della sua carriera. Solo che dopo aver proposto il prestito con diritto di riscatto - subito rifiutato - il Rennes ha fatto sapere che come formula vuole almeno un obbligo facile. Di fatto, la garanzia dell'acquisto. In più al Rennes continuano a valutare il giocatore 15 milioni, ma lavorandoci su si può scendere a 13. Una cifra che però a Trigoria considerano ancora alta. Possibili sviluppi nelle prossime ore, anche perché oramai il Rennes sa che il giocatore vuole sbarcare a tutti i costi in giallorosso.