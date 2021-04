E ora sotto con l’Ajax

L’ Ajax è il primo nemico che la Roma ieri ha dovuto superare, soprattutto psicologicamente, per battere 1-0 il Bologna, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Il match di giovedì, per i giallorossi, è l’appuntamento più importante e quindi la testa era già al ritorno dei quarti di coppa. Così, detto che il pari sarebbe stato forse il risultato più giusto – nel primo tempo meglio il Bologna, nel secondo la Roma – nel calcio vince chi fa gol e la squadra di Mihajlovic racconta la solita anemia offensiva, mentre Fonseca ritrova Borja Mayoral, che torna a segnare dopo 9 partite di A. Lo spagnolo, ormai, ha acquistato una dimensione non banale nel gruppo, visto che ha segnato 14 gol e fatto 5 assist.

Nell’undici iniziale Fonseca pensa già all’Ajax, visto che a sorpresa rilancia Mirante in porta e Fazio in difesa, scegliendo anche di far esordire da titolare il baby Reynolds. È la filosofia, però, che sembra cambiata. Ormai la tattica prevalente del portoghese, che ha portato i frutti migliori, è quella attendista. Quando l’avversario ha dei valori tecnici non banali, il pressing alto si materializza solo in poche rapidi aggressioni, così stavolta è il Bologna ad avere più possesso palla (57%).

Finisce con Mihajlovic sempre più malinconico per la poca concretezza dei suoi e con la Roma vittoriosa con il minimo sforzo. Il modo migliore, forse, per preparare la sfida all’Ajax.