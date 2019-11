E ora Pau Lopez va all’assalto della Spagna: “Sono pronto”

Questa sera contro Malta o al più tardi nel match contro la Romania Pau Lopez scenderà in campo da titolare con la Spagna. Lo conferma anche il ct Moreno: “Ho detto che vorrei provare tutti e manterrò la parola data”. Non sarà l’esordio per Pau, che già un anno fa era sceso in campo contro la Bosnia di Dzeko, riporta Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Davanti a lui Kepa e De Gea: “Sono due portieri di altissimo livello. Io mi alleno sempre al massimo, il mio momento arriverà” ha detto il numero 1 della Roma ad As.

I tifosi giallorossi, che hanno già imparato ad apprezzarlo, lo seguiranno con interesse. E anche lui ribadisce che Roma è stata la scelta giusta: “Ne ero convinto, mi ha fatto salire di livello”. In questi mesi a Trigoria insieme a Savorani è già cresciuto tanto e Moreno vuole vederlo all’opera. Chissà che non possa diventare già ora un’insidia per De Gea e Kepa.