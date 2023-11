E ora Dybala si sposa. Paulo a Oriana: “Per sempre”

Il fantasista si è inginocchiato e ha regalato alla compagna un anello con diamanti. Il matrimonio in Argentina in estate

Redazione

Per sempre. Perché sarà così nei ricordi, nella mente e anche nel futuro, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Con Roma che adesso sì resterà davvero scolpita nella vita di Paulo Dybala. "Para siempre", appunto, come hanno sottolineato sia il campione argentino che la sua futura sposa, Oriana Sabatini, nei rispettivi post. Già, perché i due ieri hanno ufficializzato il loro matrimonio. Con la foto di Oriana a letto, appena sveglia, che mostra l’anello che le ha regalato poche ore prima Paulo, il quale nel frattempo le tiene dolcemente la mano. Dopo cinque anni di fidanzamento (la coppia ufficializzò il loro rapporto una volta concluso il Mondiale russo del 2018) è arrivato dunque il momento del grande passo. E Paulo ha voluto farlo in uno dei posti più romantici del mondo, Fontana di Trevi.

Lunedì sera Dybala ed Oriana sono andati a cena fuori con Paredes e la moglie Camila e con Alvaro Morata e Alice, la consorte dell’attaccante dell’Atletico Madrid. Una cena al centro di Roma, poi un buon gelato dalle parti di via delle Muratte (la via che collega via del Corso con Fontana di Trevi) e una complice d’autore, proprio Alice Campello. Che con la scusa di voler tirare la famosa monetina nella fontana di Trevi ha convinto la comitiva ad affacciarsi poco più in là. Era passata da un po’ la mezzanotte, Paulo temeva ci fosse ancora tanta gente intorno alla fontana e aveva pensato anche ad un piano B (magari una sosta improvvisata in macchina davanti al Colosseo, chissà…), nel caso non fosse riuscito a dichiararsi davanti all’opera del Bernini. Ed invece la situazione si è rivelata subito favorevole, turisti ce n’erano pochi e nessuno ha preso d’assalto il fantasista argentino. Che quando Oriana stava per tirare la monetina si è inginocchiato al suo fianco, tirando fuori un solitario con diamanti da circa 5 carati e una vera fine ma assai elegante. Il costo? Difficile dirlo (anche se qualcuno lo ha quantificato in almeno 30-40mila euro). Di certo c’è che il pezzo è unico, Paulo se l’è fatto fare su misura da un gioielliere di sua fiducia, anche dopo essersi consigliato con la mamma di Oriana.

Ed allora adesso la palla passa direttamente ad Oriana, toccherà soprattutto a lei organizzare il matrimonio. Dybala si fida ciecamente, sa che la sua dolce metà ha gusto e occhio raffinato. La funzione potrebbe andare in scena la prossima estate in Argentina, anche per non far spostare i parenti di entrambi da una parte all’altra del mondo. Certo, il clima non è dei migliori, in quel periodo in Argentina è di fatto inverno e il freddo non garantisce clemenza. Ma è anche l’unica finestra temporale valida in cui Dybala può sposarsi. Fermo restando che di mezzo c’è anche la Coppa America, che si giocherà dal 20 giugno al prossimo 14 luglio negli Stati Uniti. Ed a cui Paulo tiene da matti ed a cui non rinuncerebbe per niente al mondo. Neanche per il suo matrimonio...

