E oggi sbarca Reynolds. È il terzino per il futuro

Il secondo statunitense della storia romanista dopo Bradley sta per sbarcare a Roma, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Stamattina alle 12.40, dopo un lungo viaggio via Dallas, Chicago e Francoforte, arriverà a Fiumicino Bryan Reynolds, di fatto il primo vero acquisto di Tiago Pinto alla Roma. Voluto fortemente dalla proprietà, e in particolare da Ryan Friedkin, terzino destro del Dallas, costerà al club giallorosso 7,5 milioni più il 15% di un’eventuale futura rivendita.

Fosse stato per lui, dopo aver detto no alla Juventus che voleva prenderlo via Benevento, sarebbe arrivato a Roma già da giorni, ma ha prima dovuto aspettare di essere negativo al Covid e poi ha dovuto risolvere alcune questioni legate al passaporto.