È lo Zaniolo che vuole Mourinho, “Dobbiamo continuare così”

Occhio ai facili paragoni, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Nel giorno in cui sbanca l’Empoli e si arrampica al sesto posto in classifica, la Roma scopre che la classe fa rima anche con esperienza. E se la prova di Mkhitaryan -che non ha mai mollato Ricci- non bastasse, c’è anche quello che riesce a fare Sergio Oliveira a certificare come nel girone di ritorno la squadra abbia qualità superiori rispetto all’andata. Se i “vecchi” brillano di luce propria, a far battere il cuore della Roma è anche il Predestinato per antonomasia, cioè quel Nicolò Zaniolo che trova il primo gol del 2022. Il modo migliore, forse, per mettersi alle spalle gli ultimi anni terribili per via degli infortuni e sognare un ruolo da protagonista anche in Nazionale. Le 4 reti segnate finora (2 in campionato e 2 in Coppa) non rappresentano un numero all’altezza delle sue potenzialità, ma Zaniolo sa che il tempo gioca dalla sua parte, come il feeling che si sta instaurando sempre di più con Abraham. “Fra i due c’è empatia e Nicolò sta crescendo, anche se è ancora un po’ anarchico” ha commentato Mourinho. Considerando anche la Coppa, la Roma arriva al terzo successo di fila. Non è ancora il migliore dei mondi possibili, ma il futuro è tutto da scrivere.