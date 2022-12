E’ la settimana di Wijnaldum: l’olandese fa le prove generali

E' la settimana di Gini . I giorni in cui si deciderà probabilmente il suo futuro, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport , almeno quello più imminente , quello a stretto giro di posta. È la settimana in cui Georginio Wijnaldum si riaffaccerà finalmente a Trigoria, tornando nuovamente anche a respirare l’area della squadra , dei compagni, della quotidianità.

L'olandese sente il ritorno come un traguardo sempre più vicino. Del resto, anche nei giorni scorsi in quel di Dubai, aveva iniziato anche a lavorare con il pallone, postando pure alcuni video in cui calciava in porta, seppur sempre con la massima attenzione e senza mai caricare davvero sull'arto infortunato. Il tono muscolare della gamba destra sta tornando adesso ad avere un aspetto normale rispetto a quando, invece, l'olandese aveva tolto il gesso e il successivo gambaletto.