E’ la settimana dello stadio. Tamponi ok e la difesa va

Tante buone notizie in casa Roma e sotto diversi punti di vista, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Sotto quello societario impossibile non evidenziare come domani, con il vertice di maggioranza deciso dal Movimento 5 stelle potrebbe arrivare il sospirato via libera anche politico alla costruzione del nuovo stadio della Roma. E le indicazioni sembrano garantire l’esito positivo in quanto anche l’opposizione pare decisa a collaborare.

Ma la Roma ha dribblato anche un’altra difficoltà: la positività di un membro dello staff squadra del Parma, ultimo avversario dei giallorossi prima della trasferta d Brescia. I tamponi eseguiti a Trigoria hanno avuto tutti esito negativo.

A livello tecnico, invece, la buona notizia arriva dalla statistica che dice che al Rigamonti la Roma per la prima volta nel 2020 non ha subito gol in trasferta.