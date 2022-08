E’ la settimana delle partenze. Oggi è il giorno di Perez

È la settimana degli addii in casa giallorossa, anche se lacrime a Trigoria non ce ne saranno. E se da ieri Gonzalo Villar è ufficialmente un giocatore della Sampdoria (prestito con diritto di riscatto), oggi potrebbe essere ufficiale anche la cessione di Carles Perez al Celta Vigo, come riporta La Gazzetta dello Sport, con un prestito oneroso a un milione e un diritto di riscatto tra i 10 e i 12 milioni.