É la Roma di Pellegrini, nuovo Capitan Futuro: “Sfida da dentro o fuori”

“Si ha la sensazione di giocare uno spareggio, una sfida da dentro o fuori” così dice Lorenzo Pellegrini alla vigilia del match cruciale con il Basaksehir, nel quale i giallorossi si giocano il passaggio del turno. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il numero 7 giallorosso ha aggiunto: “Vogliamo assolutamente vincere. Il nostro piccolo obiettivo di quest’anno è passare il girone di Europa League. Le cose si sono complicate rispetto all’inizio, ma ora è importante farcela per trovare morale e determinazione. Sarà una partita fondamentale“. Lui e Zaniolo come pilastri della Roma del futuro: “Io e Nicolò non ne abbiamo mai parlato, on pensiamo troppo a ciò che sarà. Nel caso, saremmo onorati. Siamo in una grande squadra, questo può farci crescere tanto“.