E’ la prima lontana dall’Olimpico: “Stessa filosofia”

Fonseca ha avuto la fortuna di giocare tutte le prime tra le mura di casa. L’unica trasferta era tale solo per il calendario, visto che si trattava del derby. Da oggi il tecnico comincerà a conoscere gli stadi italiani e quelli europei. “Il Bologna è una squadra tosta, che ha il carattere del suo allenatore” ha detto il portoghese ieri in conferenza stampa. Poi ha svelato che Veretout e Cristante giocheranno titolari, che fa fatica a sostituire Kolarov e che per il momento vede Spinazzola più a destra, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Contro il Bologna tornerà anche Mikhitaryan: “Si è presentato in una forma eccellente, ma ha ampi margini di miglioramento”. Poi sulla squadra: “E’ in forma e motivata, ma deve essere equilibrata perché non può andare sempre tutto bene nelle vittorie e tutto male nelle sconfitte”. Contro il Basaksehir per la prima volta Pau Lopez non ha subito gol in una partita ufficiale. Vincere e bissarsi contro il Bologna sarebbe renderebbe la sua prima volta in trasferta indimenticabile.