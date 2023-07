È Joya continua: Dybala e la Roma, avanti insieme ma senza il rinnovo

Meno di 48 ore, anche se poi la scelta è stata fatta da un po’. Paulo Dybala ha deciso con il cuore , scegliendo ancora una volta la Roma, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . A prescindere, anche senza l’atteso rinnovo, che comunque arriverà ma probabilmente più in là. Tra meno di 48 ore (alla mezzanotte del 30 luglio) scade invece la clausola da 12 milioni di euro con cui chi avrebbe voluto lo avrebbe potuto anche prendere. Dybala, però, alle tante telefonate arrivate non ha mai dato peso . Perché a Roma sta benissimo e qui vuole confrontarsi ancora per il suo futuro.

Quel contratto prevede che la parte fissa vada a salire di stagione in stagione. E quest’anno crescerà da 3,8 a 5 (e il prossimo ancora di più, quasi fino a 6), a cui aggiungere ancora i bonus che, in caso le cose vadano come un po’ tutti sperano a Trigoria, lo potrebbero portare a guadagnare anche più dei 6 milioni incassati lo scorso anno. Resta la clausola ovviamente, con un tormentone che potrebbe riprendere dal primo gennaio. Ecco perché la Roma prima di quella data vuole arrivare a un accordo nuovo, per eliminare la “tagliola” della clausola e blindareil suo miglior giocatore prima che possa arrivare a un anno dalla scadenza naturale dell’attuale contratto (2025, con opzione fino al 2026).