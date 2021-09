È il Verona di Tudor: “Mourinho mi preoccupa, ma non voglio alibi”

Il tecnico è all'esordio sulla panchina dei gialloblù dopo aver sostituito Di Francesco

Il nuovo esordio di Tudor da tecnico in Serie A ha il peso e il fascino del confronto con la Roma di Mourinho: “Chi mi preoccupa di più? Il loro allenatore“.“Non bisogna cercare alibi, ed è una cosa che provo a trasmettere ai ragazzi. La sfortuna, l’arbitro, il palo: secondo me non è così". Per due volte è subentrato all’Udinese. Nel 2018 a Oddo e la sua prima fu contro il Benevento in un 3-3 spettacolare con doppietta di Lasagna. L’anno dopo subentrò a Nicola e piegò il Genoa per 2-0. La stagione successiva fu confermato e partì battendo il Milan per 1-0 con gol di Becao. Il finale, però, non fu lieto visto che fu esonerato dopo 10 giornate.