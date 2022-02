E i Friedkin varano l’iniziativa “digitale” per il club

Chi ha fan token romanisti potrà scegliere la frase da apporre su una sciarpa speciale per la sfida alla Lazio

Quando manca ancora oltre un mese alla sfida di ritorno di Serie A tra Roma e Lazio, già cominciano a prendere piede alcune iniziative, scrive Matteo Nava su La Gazzetta dello Sport. Da questo punto di vista, probabilmente per il fatto che la squadra che giocherà ufficialmente in casa sarà la Roma, è dall’ambiente giallorosso che è nata un’idea che vale la pena sottolineare. Con largo anticipo il club della famiglia Friedkin ha infatti annunciato che per l’occasione verrà prodotta e commercializzata una sciarpa speciale in edizione limitata. I sostenitori potranno infatti scegliere la frase che si leggerà sulla sciarpa tramite un sondaggio che è già stato lanciato nei giorni scorsi dal club giallorosso. La modalità è la solita, riservata a coloro che possiedono i fan token della Roma sulla piattaforma Socios. Si tratta dell’ennesima prova dell’attenzione che il club, spinto dai gettoni digitali, continua ad avere per i tifosi: questi ultimi, pian piano, riescono sempre più a incidere sul mondo della Roma. A votazione conclusa, la sciarpa sarà disponibile negli store ufficiali appunto per un periodo limitato.