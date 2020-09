E Calafiori ora vuole convincere Fonseca

Riccardo Calafiori dopo una stagione in Primavera, ha esordito a fine campionato contro la Juve e ora è fisso in prima squadra (Nazionale Under 20 permettendo) e si sta giocando la possibilità di far parte a tutti gli effetti della rosa di Fonseca, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

La partenza di Kolarov potrebbe favorirlo, anche se a 18 anni è normale che avrà bisogno di tempo per entrare a pieno regime nella Roma dei grandi.

La Roma lo valuterà, intanto continua a monitorare altri profili a basso costo, tra cui quello di Alyson, 24 anni, terzino mancino dell’Oeste, Serie B brasiliana.