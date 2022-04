E’ arrivata Lavinia e Mancini diventa ancora papà

E' nata la secondogenita del difensore giallorosso

Altro fiocco rosa in casa Mancini. Ieri il difensore della Roma è diventato papà per la seconda volta, con la moglie Elisa che ha messo al mondo la piccola Lavinia, come riporta La Gazzetta dello Sport. Per Mancini questa è la seconda figlia, dopo che nel 2020 era diventato padre di Ginevra. "Benvenuta al mondo amore nostro", il benvenuto di Gianluca alla piccola Lavinia affidato direttamente alle storie di instagram. Ovviamente, con un bel fiocco rosa di ordinanza, quello che ci vuole per accogliere al meglio una dolce bambina.