La notizia del passaggio di proprietà da James Pallotta a Dan Friedkin ieri ha finito con il produrre un bel rimbalzo per il titolo in Borsa della Roma, che al termine della seduta ha fatto segnare un +14,87%, attestandosi così a quota 0,35 per azione.

Da ricordare, scrive La Gazzetta dello Sport, come il prezzo stabilito da Friedkin per l’eventuale opa pubblica è assai più basso, 0,1165.