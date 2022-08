E al suo terzo tentativo Josè può avere il Gallo

Adesso, alla terza occasione, sembra davvero arrivato il momento giusto. José Mourinho e Andrea Belotti presto potrebbero infatti iniziare a lavorare insieme. Ovviamente, con reciproca soddisfazione di entrambi, che anche nei giorni scorsi si sono sentiti al telefono, promettendosi di risentirsi presto per festeggiare. Anche ieri i segnali andavano tutti in questa direzione, quella del matrimonio in attesa .

Belotti e i giallorossi hanno invece fatto un passo avanti in più, arrivando ad un accordo triennale sulla base di 2,8 milioni di euro, a cui aggiungere eventuali bonus. L’ennesimo sforzo di una proprietà che se è vero che sta portando a casa quasi solo parametri zero (Matic, Svilar e Dybala, l’unico ad essere costato è stato Celik, con i 7 milioni girati al Lilla), è anche vero che dal punto di vista degli ingaggi non sta badando a spese. Belotti aveva estimatori anche in Spagna, in particolare il Villarreal e il Valencia, ma ha preferito declinare, forte proprio dell’accordo con la Roma. Che, però, deve prima vendere uno tra Shomurodov (Bologna) e Felix (Sassuolo), anche con prestito con obbligo di riscatto, l’importante è che ci sia la certezza di incassare dei soldi. Ora o anche tra dodici mesi.