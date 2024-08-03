Rispunta Arthur Theate. Dopo aver messo su un attacco stellare, con Soulè e Dovbyk, la Roma pensa a rinforzare la difesa e proteggere il portiere Svilar. E quale migliore"bodyguard" potrebbe fare al caso di De Rossi, se non la "vecchia conoscenza" belga che già una volta è finito nel mirino giallorosso? Il difensore ex Bologna è di nuovo l'obiettivo numero: José Mourinho lo voleva la scorsa stagione e il connazionale Lukaku lo sponsorizzava apertamente, ora è il d.s. Ghisolfi a bussare alla porta del Rennes, spinto in questo caso dall'attuale tecnico giallorosso e dall'altro nuovo acquisto Le Fée, che è stato compagno di Theate, scrive Alessio D'Urso si La Gazzetta dello Sport. Oltre al terzino destro e all'esterno sinistro alto, la Roma punta il belga per le sue specifiche caratteristiche tecniche. De Rossi è da tempo alla ricerca di un centrale veloce, mancino, versatile e dai piedi buoni, che nella difesa a quattro possa piazzarsi sul centro-sinistra (e scivolare all'occorrenza in fascia) e che nello schema a tre possa invece prendersi la responsabilità di impostare il gioco (come del resto il belga fa spesso in nazionale). Proprio la rapidità non è del resto la miglior dote di Smalling e Kumbulla, i due centrali in rosa ormai nella lista dei partenti. Ed ecco perché la società vorrebbe accelerare col Rennes per dare al tecnico un giocatore potente da affiancare a Mancini e Ndicka.