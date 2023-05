E a Budapest sarà invasione giallorossa: in oltre 20 mila alla finale col Siviglia

Il Grande Esodo non aveva bisogno del fischio finale per cominciare, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.. I tifosi della Roma, infatti, è dal giorno del passaggio del turno contro il Feyenoord che avevano già cominciato a prenotare voli per Budapest e, adesso, quella che sembrava una scommessa con il destino si è trasformata in realtà. E se ieri a Leverkusen erano duemila i sostenitori giallorossi ad aver cantato per tutta la partita, il 31 maggio nella Puskas Arena, che contiene quasi 65 mila spettatori, saranno oltre ventimila i tifosi provenienti dalla Capitale. La prevendita comincerà il 19 maggio, ma i biglietti andranno a ruba in poche ore. Il traguardo all’orizzonte è doppio, visto che la squadra giallorossa, se vincesse l’Europa League, potrebbe disputare anche la finale di Supercoppa Europea, contro la vincente tra Inter e Manchester City in Champions. Alla fine a suonare la carica è Gianluca Mancini. «A differenza di altri, noi giochiamo le competizioni europee per andare fino in fondo. Mourinho ci ha portato la mentalità che mancava, ma non abbiamo fatto ancora niente. Ci tocca il Siviglia. Nessun confronto con la sfida di qualche tempo fa, perché quelli erano i quarti. Ora giocheremo per vincere e possiamo farcela»