Dzeko va a caccia del grande Voeller, sperando di fare meglio a Danzica…

Dzeko continua la scalata. Il bosniaco, con le reti a Genoa e Sassuolo, è arrivato a quota 89 gol in giallorosso a meno 13 da Montella e al settimo posto nella classifica all-time. Domani sera c’è l’Europa League e Edin è pronto a mettere nel mirino Rudi Voeller. Come riporta Andrea Pugliese su ‘La Gazzetta dello Sport’, Dzeko è a quota 8 gol in Europa League con la maglia della Roma (tutti nel 2016/17) mentre il tedesco ne ha segnati 12, anche se all’epoca si chiamava Coppa Uefa, ed è al primo posto dei marcatori giallorossi in questa competizione. Dzeko ha fame di gol e sarà in campo, anche perché Kalinic è indietro fisicamente ma Fonseca non rinuncia facilmente al suo bomber. In Europa League, il bosniaco ha una media di 0,52 gol a partita (16 in 31 match) tra Zeljeznicar, Wolfsburg, City e Roma. Dzeko, però, spera di superare Voeller anche per quanto riguarda il traguardo finale di squadra: il tedesco nel ’91 perse la finale contro l’Inter, Edin vuole vincere l’ultimo atto a Danzica il 27 maggio 2020.