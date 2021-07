Dzeko, un affaticamento muscolare lo tiene fermo

Un affaticamento ha costretto Dzeko a saltare la partita contro il Montecatini

Tra i giocatori scesi in campo ieri contro il Montecatini mancava Edin Dzeko. Il bosniaco, come riporta La Gazzetta dello Sport, è infatti alle prese con un affaticamento muscolare che lo tiene ai box da un paio di giorni. Mancato dunque il primo appuntamento per mettere minuti nelle gambe e per mettersi in mostra davanti Mourinho, il bosniaco punta ora a recuperare per i prossimi impegni. Difficile il suo impiego nel match di domenica sera contro la Ternana, più probabile invece poterlo vedere in campo nella terza amichevole contro la Triestina mercoledì. Mourinho ha già lasciato intendere il ruolo centrale di Dzeko per questa stagione, il numero 9 infatti non vede l'ora di essere pronto e scalpita per essere a disposizione dello Special One.