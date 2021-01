Dzeko si ferma e aspetta il mercato, ma la dirigenza si prepara al dialogo

Il flessore della gamba destra gli dà fastidio, il ginocchio anche, ma se la situazione non fosse stata quella che è (molto complicata), con ogni probabilità domenica, contro il Verona, Edin Dzeko sarebbe stato regolarmente al suo posto come capitano della Roma. Invece così l’infortunio del bosniaco (escluse lesioni dopo un’ecografia) diventa anche un modo per prendere tempo, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Perché ricomporre la frattura con Fonseca non è semplice e trovare in cinque giorni una squadra di un certo livello neppure, e neppure un sostituto. Ieri è stato offerto Facundo Ferreyra, ex Shakhtar, ora fuori rosa al Benfica, che però non interessa. Ecco perché, salvo sorprese dell’ultima ora, Dzeko potrebbe e dovrebbe restare a Trigoria. Da separato in casa? La società farà di tutto perché non sia così, i compagni (Pellegrini in primis: ieri si è sottoposto a una ecografia) anche.

Sono ore di attesa, queste. Perché la verità è che nessuno sa come andrà a finire tutta la vicenda. L’unica certezza, per ora, è che la Roma avrà un nuovo capitano.